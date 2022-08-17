تعليق للفتح على حوار القصر الحكومي

2022/08/17 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية توجيهات للقوى السياسية.

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