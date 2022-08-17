2022/08/17 | 21:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاركون بالحوار الوطني يدعون لوقف التصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/17 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاركون بالحوار الوطني يدعون لوقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاركون بالحوار الوطني يدعون لوقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).