الزراعة النيابية: الجانب التركي رفض التفاوض مع حكومة الكاظمي بملف المياه

2022/08/17 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الاربعاء، عن وصول الموقف المائي العراقي الى مراحل خطرة جدا، لافتة الى رفض الجانب التركي التفاوض مع حكومة الماضي بشأن المياه وتأجيلها للحكومة الجديدة.وقال مستشار اللجنة عادل المختار في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجفاف بلغ أعلى مستوياته في ظل عدم حصول العراق على حصصه المائية من دول الجوار وهذا ما ينذر بأزمة كبيرة قد تتعرض لها البلاد قريباً في حال لم يكن هنالك سقوط للأمطار خلال الاشهر القليلة المقبلة".وأضاف، أن "علاقة العراق مع دول الجوار اصبحت جداً ضعيفة بسبب عدم وجود مفاوضات"، مشيرا الى ان "الجانب التركي رفض المفاوضات بشأن المياه مع حكومة الكاظمي لأنها حكومة تصريف اعمال وتم تأجيل المفاوضات لحين تشكيل حكومة جديدة".

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