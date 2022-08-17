ماذا سيحمل العامري الى الحنانة في جعبته للقاء الصدر؟

2022/08/17 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رجح المحلل السياسي حيدر سلمان، اليوم الأربعاء، قيام رئيس تحالف الفتح هادي العامري بنقل تفاصيل وشروط القوى السياسية على الموافقة بشان الانتخابات المبكرة خلال اجتماعه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.

وقال سلمان، في حديث (بغداد اليوم) ان "الملاحظ في مخرجات نتائج الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان ه من المجتمعين هو قبول القوى الذهاب للانتخابات المبكرة ولكن ضمن شروط يسيرة وهي ليست صعبة ".

واضاف انه "من المتوقع ان يكون زعيم تحالف الفتح هادي العامري مرشحا لنقلها لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كونه يتمتع بعلاقة جيدة مع الصدر وقد اشار لها الصدر حتى في كتاباته الاخيرة مستثنيا العامري ومميزا اياه عن باقي قادة كتل الاطار التنسيقي".

وتابع انه "بالعموم المخرجات هي ليست بالجديدة ومتوقعة من المجتمعين والاكثر توقعا انهم ذاهبين الى انتخابات جديدة ولكن يبقى السؤال الغائب الحاضر بين كل الاسطر: وهل ستكون الانتخابات المبكرة حلا في حالة من عدم قبول نتائجها؟، ليس فقط من قبل التيار الصدري بل من كثير من القوى السياسية في عملية سياسية ظاهرها ديمقراطي انتخابي وباطنها دكتاتوري".

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