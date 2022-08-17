السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة روسيا

2022/08/17 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا مورّد موثوق به للمحروقات، بغض النظر عن تصريحات الولايات المتحدة التي تحاول تشويه صورة روسيا.وقال أنطونوف في حديث لقناة “روسيا 24″، يوم الأربعاء: […]

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