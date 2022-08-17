2022/08/17 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، إنقاذها رجلا مسناً أصيب نتيجة حريق أسواق تجارية وسط كربلاء المقدسة.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب مقلاة طبخ..



إنفاذ رجل مسن أصيب نتيجة حريق أسواق تجارية وسط كربلاء (صور) المركز الخبري الوطني.

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