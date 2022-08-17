السودان.. حصيلة ضحايا السيول ترتفع إلى 77 قتيلاً

2022/08/17 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعارتفعت حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 77 قتيلاً.وقال الدفاع المدني في السودان، الأربعاء، في بيان إن "حصيلة ضحايا السيول والأمطار التي ضربت البلاد ارتفعت إلى 77 ضحية، و30 إصابة".وأشار إلى انهيار 14 ألفاً و500 منزل انهياراً كلياً، و20 ألفاً و808 انهيار جزئياً، إلى جانب 33 مرفقاً عاماً.

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