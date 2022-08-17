إعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي بقضاء أبي غريب شمالي بغداد

2022/08/17 | 22:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، إعتقال “إرهابي” بقضاء أبي غريب شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن “مفارز المديرية العامة للمعلومات في الحشد الشعبي/ مديرية بغداد تمكنت من القاء القبض على (ش.ف.س ) أحد عناصر داعش الإرهابية في قضاء أبي غريب بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأوضحت، أن “المتهم يستلم ما تسمى كفالة مالية ويمتلك رقم احصائي بما يسمى بودرة رواتب داعش”.



واشارت الخلية الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسينال جزاءه العادل”.

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