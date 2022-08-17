2022/08/17 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء مستقرّة وإرتفاع الحرارة بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل،ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا وارتفاع درجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون […]

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