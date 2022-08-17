2022/08/17 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي: آلية جديدة تُنظّم أعمال المحامين عند مراجعة الخارجية بغداد – ابتهال العربي بحثت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، مع وكيل وزير الخارجية صالح التميمي، تنظيم أعمال المحامين وتذليل بعض المشاكل التي تعترضهم خلال مراجعة الوزارة أو الدوائر التابعة لها.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء الذي جرى بين الجانبين في مبنى الوزارة ،استعرض أهم […]

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