2022/08/17 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر في مواجهة العدوان الثلاثي – وليدالشطري هذهِ هي الحقيقة الدامغة والساكت عن قول الحق شيطانٌ أخرس.!؟ التحالف الثلاثي توغل في أغلب مفاصل الدولة فأصبحَ أفة ووباء يهدد مصير وطن يترنح تحت حافة الخطر.!! الدولة العميقة يقودها الثالوث المشؤوم.؟ المحسوبية والرشوة والعقود والسلاح المنفلت من 2003 ليومنا هذا بقيادة العدوان الثلاثي على العراق التحالف المشؤوم […]

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