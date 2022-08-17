20 قتيلا في انفجار يستهدف مسجدا بكابول

2022/08/17 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وسائل إعلام رسمية أفغانية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في مسجد بحي خيرخانه بالعاصمة الأفغانية كابول، أوقع قتلى وجرحى بينهم إمام المسجد.وذكرت وكالة أنباء “هرات نيوز” نقلاً عن شهود عيان، أن “انفجارا شديداً وقع في مسجد صديقية أعقبه إطلاق نار كثيف”، مضيفة أنه “وفق المعلومات الأولية أدى الانفجار إلى مقتل 20 شخصاً […]

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