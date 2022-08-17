الكشف عن مكان وجود توربين سيمنس المخصص لـ”السيل الشمالي”

2022/08/17 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت صحيفة Die Zeit الألمانية إن توربين شركة سيمنس المخصص لخط نقل الغاز “السيل الشمالي”، والضروري لكي يعمل الخط بكامل طاقته، جاهز للعمل وهو موجود حاليا في مدينة مولهايم أن در رور.

وذكرت المقالة أن هذا الضاغط، موجود في مستودع مغلق ومختوم، وعند الاتفاق على جميع القضايا العالقة بخصوصه، من المفترض أن يتم نقله برا.

وأشارت المقالة إلى أن، أوروبا تقف على شفا نقص حاد في الوقود حيث يعمل خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، “السيل الشمالي”، بنسبة 20 في المائة فقط من طاقته الإجمالية.

من جانبها، أوضحت شركة “غازبروم” سبب هذا التقليص بانتهاك الشركة الألمانية لالتزامتها في مجال صيانة الضواغط، التي تستخدم في وحدات ضخ الغاز في محطة “بورتوفايا”، والتأخير في إعادتها من الإصلاح.



في الوقت الراهن، يعمل في هذه المحطة، فقط توربين واحد من أصل خمسة.

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