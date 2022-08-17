وكالة شؤون الشرطة تُعيد هؤلاء إلى الخدمة

2022/08/17 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، اعادة المنتسبين المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى امرهم لعدم التحاقهم، إلى الخدمة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود اصدرت مديرية الإدارية والمالية في مقر وكالتنا/ قسم ادارة المراتب شعبة الاعادة اعمام الى كافة المديريات التابعة للوكالة لتزويدها بأسماء المراتب المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى امرهم لعدم التحاقهم سابقاً؛ ليتم النظر في اعادتهم للخدمة أصولياً عند توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية وحسب الشروط القانونية والضوابط المعمول بها".

وحددت الوكالة ذلك "لغاية يوم 2022/8/25".

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