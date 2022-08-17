2022/08/17 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب بنكين ريكاني..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة ريكاني: الحزب الديمقراطي منع باجلان من الادلاء بأي تصريح أولاً على المسلة.

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