الخزعلي وطالباني يشددان على الحوار لتجاوز العقبات

2022/08/17 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، 08/17/2022، مع زعيم حركة عصائب أهل...

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