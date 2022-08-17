أسوأ كارثة بالعالم.. تنديد بـ

2022/08/17 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دقت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في تيغراي، متهمة قادة الدول المتقدمة بإهمال الأزمة في هذه المنطقة من إثيوبيا، التي تشهد نزاعا داميا بين الحكومة والمتمردين.

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