رئيس أركان الجيش يصدر توصيات لفرقة المشاة العشرين لرفع مستوى الاستعداد القتالي

2022/08/17 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، توجيهات وتوصيات لفرقة المشاة العشرين لرفع مستوى الاستعداد القتالي.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ، حضر مؤتمر هيئة الاستعداد القتالي لمقر فرقة المشاة العشرين وألويتها (٤٣ - ٦٠ - ٧٢ ) يرافقه قائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم أمن واستخبارات قيادة القوات البرية، ورئيس هيئة الاستعداد القتالي، وعدد من مدراء المديريات، ورؤساء زمر التفتيش في الهيئة وكان في الاستقبال قائد عمليات نينوى، وقائد عمليات غرب نينوى، وقادة الفرق (١٤ - ١٥- ١٦ - ٢٠)، وآمرو التشكيلات وضباط الركن".وأضاف البيان، أنه "في بداية المؤتمر، رحب قائد القوات البرية برئيس أركان الجيش والضيوف بعدها قدم رئيس هيئة الاستعداد القتالي إيجازاً مفصلاً عن نتائج فحص وتفتيش الاستعداد القتالي للفرقة وتشكيلاها"، لافتا الى ان "رؤساء مجاميع التفتيش استعرضوا إيجازاتهم وشرحهم المفصل حول نتائج الفحص التي تضمنت، نقاط القوة والضعف ومعالجة السلبيات بالإضافة الى فحص الجوانب الفنية والإدارية التي تخص مدى تطبيق متطلبات وأسس الاستعداد القتالي وإدارة المعركة وبناء وتحصين المواضع الدفاعية والتحكيمات من اجل رفع الجاهزية للألوية المرتبطة بالفرقة".وبين ان " مدراء المديريات أبدوا ملاحظاتهم حول معالجة السلبيات وتلافي النقص الحاصل في بعض الاسلحة والمعدات والعجلات والجوانب الإدارية والفنية".ولفت الى ان" رئيس أركان الجيش وجه الحضور بعدد من التوصيات والتوجيهات التي تخص معالجة السلبيات ونقاط الضعف التي شخصها رؤساء اللجان والاهتمام بتأهيل البنى التحتية للألوية والأفواج من أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي".وتابع البيان، ان "رئيس اركان الجيش زار لواء المشاة الخمسين احد تشكيلات فرقة المشاة الرابعة عشرة في منطقة (قراج) حيث قدم آمر اللواء وآمرو الأفواج إيجازاتهم عن قاطع المسؤولين".

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