رئيس العراق يشدد على ضرورة وضع خارطة طريق لحفظ مصالح البلد والمواطنين

2022/08/17 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شدد رئيس العراق برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين، مؤكدا أن استمرار الوضع القائم غير مقبول.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية …

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