بعد حملة لإزالة التجاوزات.. العراق: وصول المياه لجميع المحافظات بحصص شبه كاملة

2022/08/17 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق وصول المياه لجميع المحافظات بحصص شبه كاملة.وقال المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة بدأت منذ أكثر من عام ونصف العام حملة كبيرة لإزالة التجاوزات والتي شملت رفع …

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