علاج النوع الثاني من مرض السكري.. براءة اختراع لدواء روسي جديد

2022/08/17 | 23:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأدوية النباتية هي أدوية واعدة في علاج أمراض الغدد الصماء.

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