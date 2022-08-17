2022/08/17 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fHFDfleh_Qw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة مع أنور الحمداني | ساعة الشعب العراقي بتاريخ 17-8-2022) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة مع أنور الحمداني | ساعة الشعب العراقي بتاريخ 17-8-2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).