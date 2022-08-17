أحرقها زوجها وهي حامل.. شابة لبنانية تستسلم للموت وتغمض عينيها للأبد

2022/08/17 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أغمضت اللبنانية هناء خضر عينيها إلى الأبد بعد 11 يوماً من المعاناة والألم من حروق أصابت كامل جسدها، نتيجة إضرام شريك حياتها النار بها، بعد رفضها إجهاض جنينهما.رحلت هناء تاركة طفلين في أمسّ الحاجة لها، ووالدين يبكيان من ربياها بدموع العين، فرحا بزفافها قبل خمس سنوات من الشاب عثمان عكاري، من […]

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شابة لبنانية تستسلم للموت وتغمض عينيها للأبد أولاً على ايرث نيوز.

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