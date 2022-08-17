ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة في المغرب

2022/08/17 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة للمسافرين صباح الأربعاء بالمغرب إلى 23 قتيلا و36 جريحا، وفق ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة وكالة فرانس برس، في فاجعة هي الأكبر بالمملكة خلال الأعوام الأخيرة.

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