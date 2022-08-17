2022/08/17 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، ان جهاز الهزاز الخاص بفحص المركبات سيدخل الى الخدمة الاسبوع المقبل .وذكر بيان للمديرية وتلقاه/المركز الخبري الوطني/، “ان جهاز الهزاز الخاص بفحص المركبات سيدخل الاسبوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن موعد دخول جهاز الهزاز الخاص بفحص المركبات ضمن موقع مرور الحسينية المركز الخبري الوطني.

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