2022/08/17 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني سخر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، من طريقة تورط واشنطن في كثير من الأحداث المأساوية التي شهدها العالم، من قنبلة هيروشيما وناغازاكي، وصولا لتدمير العراق.وقارن ليجيان في تغريدة على تويتر اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في صورة..



الخارجية الصينية تسخر من “إنجازات” الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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