روسيا بديلاً لفرنسا في مالي

2022/08/17 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬مفترض‭ ‬لقوات‭ ‬روسية‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غاو‭ ‬المالية‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬آخر‭ ‬جندي‭ ‬فرنسي‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬برخان‭ ‬لمحاربة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ […]

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