2022/08/17 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 4500 نمر فقط في براري آسيا..
وتوقيف هندي في حقائبه 17 حيواناً برياً مونتروز (المملكة المتحدة) بانكوك – (أ ف ب) أوقف رجل هندي في مطار بانكوك الدولي بعدما عُثر داخل حقائب سفره على 17 حيواناً حياً من بينها قرود وثعابين وثعالب الصحراء، وفق ما أفاد مسؤولون تايلانديون في الوحدة المسؤولة عن حماية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكاء الاصطناعي لملاحقة عمليات الاتجار بالنمور ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتوقيف هندي في حقائبه 17 حيواناً برياً مونتروز (المملكة المتحدة) بانكوك – (أ ف ب) أوقف رجل هندي في مطار بانكوك الدولي بعدما عُثر داخل حقائب سفره على 17 حيواناً حياً من بينها قرود وثعابين وثعالب الصحراء، وفق ما أفاد مسؤولون تايلانديون في الوحدة المسؤولة عن حماية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكاء الاصطناعي لملاحقة عمليات الاتجار بالنمور ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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