الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لملاحقة‭ ‬عمليات‭ ‬الاتجار‭ ‬بالنمور‮ ‬

2022/08/17 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4500‭ ‬نمر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬براري‭ ‬آسيا‭..‬وتوقيف‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬حقائبه‭ ‬17‭ ‬حيواناً‭ ‬برياً‮ ‬ مونتروز‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) ‬بانكوك‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ أوقف‭ ‬رجل‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بانكوك‭ ‬الدولي‭ ‬بعدما‭ ‬عُثر‭ ‬داخل‭ ‬حقائب‭ ‬سفره‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬حيواناً‭ ‬حياً‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قرود‭ ‬وثعابين‭ ‬وثعالب‭ ‬الصحراء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬تايلانديون‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ […]

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