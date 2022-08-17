2022/08/17 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c-RdUzKwEd0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية فاو في العراق الدكتور صلاح الحاج) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية فاو في العراق الدكتور صلاح الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).