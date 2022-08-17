الشيخ عبد المهدي الكربلائي يطلع على احدث جامعة طبية في كربلاء تحتوي على 28 مختبرا حديث لكلياتها

2022/08/17 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي

اليوم الاربعاء مشروع جامعة السبطين

الطبية [http://www.non14.net/142185]للإطلاع على أخر

المستجدات داخل المشروع.

وقال رئيس هيئة الصحة

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