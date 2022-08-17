العمل: قسم صلاح الدين للحماية الاجتماعية ينجز أكثر من (400) معاملة خلال تموز الماضي

2022/08/17 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجـز قسم صلاح الدين للحماية

الاجتماعية التابع لهيئة الحماية في

وزارة العمل والشؤون الاجتماعبة (419)

معاملة لمستفيدي الإعانة الاجتماعية

خلال شهر تموز الماضي.





ونقل بيان للوزراة حصلت وكالة نون

الخبرية

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