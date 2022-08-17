العراق على صفيح ساخن !!

2022/08/17 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

مع التصاعد اللافت في درجات

الحرارة،تصاعدت حدة الأزمة السياسية في

البلاد إلى مستوى أكثر خطورة مما كانت

عليه،حيث أصبح النظام السياسي

الديمقراطي " الهش" أمام تحدي أكبر في

الصراع بي

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