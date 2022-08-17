فوساتي الاوروغوياني قريب من تدريب منتخبنا الوطني

2022/08/17 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن المدرب الاورغواياني "خورخي فوساتي" مدرب منتخب قطر، ابدى استعداده لتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم .

وذكرت المصادر، أن فوساتي ابدى استعداده التام لتدريب المنتخب الوطني في بغداد ومتابعة الدوري خلال المنافسات المقبلة.

وأكدت أن الاتحاد سيناقش موضوع تسمية فوساتي في اجتماع الاتحاد المقرر يوم غد الأربعاء.

يذكر أن "فوساتي" درب فريق العين الإماراتي والسد القطري والأهلي السعودي وفرق اخرى في امريكا الجنوبية

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