على ماذا اتفقت القوى العراقية لحل الأزمة السياسية؟

2022/08/17 | 23:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر للجزيرة من داخل مؤتمر القوى السياسية العراقية أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد يضم قيادات سياسية لزيارة مقتدى الصدر في النجف وإقناعه بالانضمام إلى حوار وطني قادم يهدف لحل الأزمة..

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