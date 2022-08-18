مركز الإعلام الرقمي يحذر من رابط الكتروني

2022/08/18 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذر مركز الإعلام الرقمي DMC، من رابط الكتروني "مزيف" بدعو للتقديم على منحة مالية للبنك المركزي.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه يحذر من رابط الكتروني "مزيف" انتشر في بعض مواقع التواصل وتطبيق الواتساب، يدعو الناس للتقديم على منحة مالية للبنك المركزي، داعيا المستخدمين إلى إهمال الرابط وعدم فتحه.

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