محمد النني يوضح ما تعلمه في النادي الأهلي.. ويتحدث عن

2022/08/18 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللاعب المصري محمد النني في أرسنال الإنجليزي، إن نادي الأهلي "ساهم في بناء عقليته القتالية والتنافسية من أجل حصد الألقاب"، وأضاف أن ذلك "شكل جزءا كبيرا من شخصيته، منذ بداية مسيرته في كرة القدم".

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