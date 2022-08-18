2022/08/18 | 00:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير من رابط الكتروني (مزيف) يدعو الناس للتقديم على منحة مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/18 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من رابط الكتروني (مزيف) يدعو الناس للتقديم على منحة مالية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من رابط الكتروني (مزيف) يدعو الناس للتقديم على منحة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).