2022/08/18 | 00:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقامت زوجة مصرية دعوى خلع، بعد 48 يوما من زفافها، بعد أن طردها زوجها من المنزل لعدم رغبته في تربية كلب، لأنه لا يحب الحيوانات الأليفة.وقالت الزوجة إنها بعد تخرجها مع الجامعة، تقدم لها شقيق صديقتها ولم يكن بينهما قصة حب، لكنها وافقت لأنه مهذب وتستلطفه ومن عائلة ميسورة الحال، ويعمل مهندسًا […]

ظهرت المقالة بسبب “كلب”..



مصرية ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 48 يوما فقط أولاً على ايرث نيوز.

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