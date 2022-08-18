بنفيكا يحبط دينامو كييف بثنائية في دور المجموعات بأبطال أوروبا

2022/08/18 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوضع بنفيكا البرتغالي، قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه 2-0 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الدور المؤهل لدور المجموعات.سجل جيلبرتو هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف جونزالو راموس، الهدف الثاني في الدقيقة 37.وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، تغلب مكابي حيفا على ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 3-2. تقدم فرانتزي بيروت لمكابي حيفا في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ريد ستار بلجراد، هدفين عن طريق أليكساندر بيزيتش في الدقيقة 27، وجيلور كانجا كاكو في الدقيقة 39.وفي الدقيقة 51، عاد بيروت ليسجل هدف التعادل لمكابي حيفا، قبل أن يسجل تارون شيري هدف الفوز في الدقيقة 61.

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