2022/08/18 | 01:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترى تحليلات ان التلكؤ بإقرار موازنة 2022، تسبب في استقالة وزير المالية علي علاوي،...

ظهرت المقالة الموازنة ومخصصات الأمن الغذائي وراء استقالة علي علاوي أولاً على المسلة.

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