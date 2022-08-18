2022/08/18 | 01:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن فنانون عراقيون سحب أعمالهم من معرض (بيناله برلين) احتجاجا على عمل فني يتضمن...

ظهرت المقالة فنانون عراقيون ينسحبون من معرض ألماني بسبب صور التعذيب في أبو غريب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانون عراقيون ينسحبون من معرض ألماني بسبب صور التعذيب في أبو غريب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانون عراقيون ينسحبون من معرض ألماني بسبب صور التعذيب في أبو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).