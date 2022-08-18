2022/08/18 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي العراقي عبد الحسن الشمري، الخميس، ان رواتب موظفي الدولة "مؤمنة" للأشهر المقبلة والعام المقبل.وقال الشمري، لـ"بغداد اليوم"، ان "رواتب موظفي الدولة مؤمنة للأشهر المقبلة والعام المقبل، خصوصاً ان ارتفاع اسعار النفط أمن هذه الرواتب للموظفين والمتقاعدين وحتى الرعاية الاجتماعية".وبين ان "موارد العراق الضخمة بحاجة لإدارة مالية حقيقية تقف ضد الطروحات والاشاعات وردود الأفعال، ولهذا العراق يحتاج الى مسؤول في الدولة ومن اعلى المستويات لكي يوضح للناس حقيقة مايجري بعيداً عن أي شائعات تطلقها بعض الجهات لأهداف سياسية، كما ان استقالة وزير المالية لن يكون لها أي اثر على الوضع المالي والاقتصادي للعراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر المقبلة: مؤمنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر المقبلة: مؤمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).