التنسيقي: اجتماع الكاظمي انهى فرضية حل البرلمان

2022/08/18 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، تأكيد اجتماع الكاظمي بالقوى السياسية على ان لاحل للبرلمان الا من خلال عودة جلسات المجلس، مبينا ان الجميع اكد على استمرار الحوار.وقال القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اغلب القوى السياسية في العراق ومنها الاطار التنسيقي كانت حاضرة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء وتناول الازمة الراهنة وسبل ايجاد الحلول للخروج منها والسعي لتهدئه الاوضاع خاصة مع وجود ازمات امنية اقتصادية خانقة".واضاف العتبي، ان "ابرز نتائج الاجتماع خلصت بان الحوار هو البداية الصحيحة لمعالجة الازمة"، مشيرا الى ان "مطاليب حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تأتي من خلال عودة جلسات المجلس باعتباره هو من يملك صلاحية هذه القرارات ولايمكن المضي باي مسارات تمس ادارة الدولة بشكل عام دون توافق وطني يضم كل القوى السياسية".ولفت الى ان" كل القوى الحاضرة في الاجتماع متفقة على ان الحوار يجب ان يكون سيد الموقف مع التأكيد بان جلسات اخرى ستعقد في الاسابيع القادمة مع الاستمرار في دعوة التيار الصدري للحضور باعتباره جزء من العملية السياسية في البلاد".

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