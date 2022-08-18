2022/08/18 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قادة الاطار مع بلاسخارت يتصدرون اللقاء بغداد – عبدالحسين غزال عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً الأربعاء بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت». لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشلّ البلاد، لكن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لقادة الكتل يطالب التيار الصدري الالتحاق بالحوار الوطني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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