اجتماع‭ ‬لقادة‭ ‬الكتل‭ ‬يطالب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالحوار‭ ‬الوطني

2022/08/18 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادة‭ ‬الاطار‭ ‬مع‭ ‬بلاسخارت‭ ‬يتصدرون‭ ‬اللقاء بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ عقد‭ ‬قادة‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‮»‬‭.‬ ‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تشلّ‭ ‬البلاد،‭ ‬لكن‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬أعلن‭ ‬مقاطعته‭ ‬اللقاء‭ […]

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