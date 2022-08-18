لكي ينجح الحوار

2022/08/18 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الحوار‭ ‬في‭ ‬ابسط‭ ‬مفاهيمه‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬او‭ ‬عدة‭ ‬أطراف،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬حواراً‭ ‬ذاتياً،‭ ‬يقيمه‭ ‬المرء‭ ‬مع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أفكار‭ ‬ومواقف‭ ‬ورؤى‭.‬ وفي‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬المعقد‭ ‬بالعراق،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭ ‬المنفتح‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬٢٠٠٣،‭ ‬وكانت‭ ‬التفاهمات‭ ‬في‭ ‬خلاصاتها‭ ‬المهمة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬حوارات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬واحتلال‭ ‬البلاد‭ ‬ومنذ‭ […]

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