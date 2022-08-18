نقابتا المحامين والأطباء تقاطعان اجتماعاً لبرهم صالح

2022/08/18 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬ضرورة‭ ‬الركون‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬والتلاقي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وشدد برهم‭ ‬صالح‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬النقابات‭ ‬والاتحادات‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬ببغداد،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يرتكز‭ ‬الحوار‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬تأمين‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الحرة‭ ‬الكريمة،‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬الإصلاح‭ […]

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