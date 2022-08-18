الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يستنكر تغييبه عن الحوار

2022/08/18 | 02:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استغرب الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، 08/18/2022 تغييبه عن المشاركة في مؤتمر الحوار ويعده تهميشا...

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