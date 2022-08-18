2022/08/18 | 02:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل التضخم في بريطانيا، خلال شهر يوليو/ تموز، أعلى مستوى له في 40 عاما، حيث ارتفع فوق 10٪ للمرة الأولى منذ عام 1982، وزاد من معاناة الأسر التي تكافح بالفعل لدفع فواتيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. التضخم يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. التضخم يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).