حكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية بسبب تغريدات على تويتر

2022/08/18 | 03:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُكم على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين، بسبب تغريداتها على تويتر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة CNN، كما مُنعت الشهاب (33 عاما)، من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما.

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