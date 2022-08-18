2022/08/18 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت تايوان، الأربعاء، مقاتلتها الأكثر تطوّراً وهي طائرة حربية أميركية الصنع من طراز "إف16-في" مزوّدة بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايوان تعرض مقاتلتها الأكثر تطوّرا بعد المناورات الصينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايوان تعرض مقاتلتها الأكثر تطوّرا بعد المناورات الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).